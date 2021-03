Budowa S5 w regionie, zmiany w ruchu i postępy prac [film z drona]

Fot. zrzut ekranu

Coraz lepsze warunki atmosferyczne umożliwiają wykonawcy drogi ekspresowej S5 w Kujawsko-Pomorskiem coraz intensywniejsze prace. Do tego niezbędne są zmiany w tymczasowej organizacji ruchu.

Aktualnie w budowie znajduje się 3 odcinki drogi S5. Najbliżej finału jest odcinek Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ. Planowane otwarcie drogi to IV kwartał 2021 r. Odcinek Nowe Marzy – Świecie Południe oraz Świecie Południe – Bydgoszcz Północ mają po około 23 km, a termin zakończenia prac to III kw. 2022 r. Po za tym na dwóch odcinkach tj. Bydgoszcz Opławiec – Bydgoszcz Błonie oraz Szubin Północ – Żnin Północ trwają prace wykończeniowe.



W ostatnich dniach nastąpiło szereg zmian w tymczasowej organizacji ruchu.



S5 Nowe Marzy – Świecie Południe



Wykonawca 16 marca 2021 r. dokonał przełożenia ruchu z istniejącej jezdni od km 6+800 do 12+200 na nowo wybudowane drogi dojazdowe w miejscowości Morsk.



12 marca 2021 r. nastąpiło zamknięcie węzła Świecie Zachód w Przechowie. Celem zmiany jest umożliwienie rozbudowy węzła.



8 marca 2021 r. przełożono ruch na lewą jezdnię w okolicy węzła Świecie Zachód, co umożliwi kontynuację przebudowy odcinka.



S5 Świecie Południe – Bydgoszcz Północ



9 marca 2021 r. wprowadzono zmiany w miejscowości Włóki. Na odc. 100 m. funkcjonuje ruch wahadłowy. Zmiana potrwa do czerwca br.



17 marca 2021 r. zamknięto drogę powiatową DP1266C w Zbrachlinie. Zmiana potrwa do końca br. Wyznaczono stosowne objazdy.



S5 Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ



16 marca 2021 r. w Kołaczkowie nastąpiła zmiana przebiegu objazdu. Skierowano ruch pod obiekt WS4-9. Zmiana umożliwi budowę nasypów trasy głównej drogi S5.



Drogowcy proszą o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania.



Droga ekspresowa S5 w woj. kujawsko-pomorskim, która docelowo będzie miała długość niemal 130 km powstanie w zdecydowanej większości w ciągu „starej” drogi krajowej nr 5. Kierowcy jadący po odcinkach znajdujących się w budowie poruszają się po placu budowy. Ta sytuacja rodzi wiele trudności zarówno dla kierujących, jak i wykonawców prowadzących prace. W celu utrzymania płynności robót i ruchu samochodowego systematycznie wprowadzane są zmiany w tymczasowej organizacji ruchu.