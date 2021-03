Prąd ze słońca popłynie z dachu bydgoskiej Astorii. Gdzie jeszcze? [lista budynków]

Instalacja fotowoltaiczna zamontowana została na dachu budynku nowej pływalni Astoria w Bydgoszczy. Lada dzień elektrownia słoneczna zacznie produkować prąd.

- Już za chwilę darmowy prąd ze słońca popłynie do kolejnego budynku użyteczności publicznej. Tym razem to największa elektrownia fotowoltaiczna na Astorii – mówił Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy. – Kilka lat temu podjęliśmy decyzję, aby na miejskich budynkach i przy nowych inwestycjach uwzględniać możliwość montażu instalacji fotowoltaicznych. Chodzi nie tylko kwestie ekonomiczne, ale także te ekologiczne.Inwestycja na Astorii kosztowała 1,6 mln zł, połowa z tej kwoty to dofinansowanie unijne. Pozwoli na roczną produkcję ponad 120 MWh energii elektrycznej. Bydgoszcz pozyskała także dofinansowanie unijne na montaż kolejnych instalacji fotowoltaicznych. Wśród 11 wytypowanych budynków, są obiekty sportowe, żłobki i szkoły.Na tych obiektach pojawią się panele fotowoltaiczne:1. Hala Arena, przy ul. Toruńskiej 59 (30 kW)2. Kompleks ZAWISZA, przy ul. Gdańskiej 163 (48 kW)3. Kompleks sportowy, przy ul. Słowiańskiej 7 (9,6kW)4. Żłobek Miejski nr 12, przy ul. Bohaterów Westerplatte 4 (19,2 kW)5. Żłobek Miejski nr 18, przy ul. ul. Brzozowej 28 (20 kW)6. Żłobek Miejski nr 20, przy ul. E. Gierczak 8 (30 kW)7. Żłobek Integracyjny, przy ul. ul. Stawowej 1 (20,4 kW)8. Szkoła Podstawowa nr 67, przy M. Kromera 11 (46,8 kW)9. Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego, przy ul. Stawowej 41 (24 kW)10. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, przy ul. Świętej Trójcy 37 (20 kW)11. Szkoła Podstawowa nr 46, przy ul. Kombatantów 2 (21,6 kW)