Najnowocześniejszy wóz strażacki w regionie. „To przeskok epokowy” [wideo]

Nowoczesny samochód pożarniczy trafił do strażaków w Świeciu. Samochód z 30-metrową wysuwaną drabiną kosztował prawie 2,5 mln zł.

Takich specjalistycznych samochodów Straż Pożarna w całym kraju kupiła 20. Jeden z nich trafił do Świecia.- Ten samochód to przeskok epokowy w porównaniu do poprzedniego pojazdu. Jego parametry i możliwości biją na głowę nasz dotychczasowy wóz, co odczują nie tylko obsługujący go, jak i ci, którym będziemy pomagać – mówi Paweł Puchowski, oficer prasowy komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. - Nowy samochód jest dużo szybszy i sprawniejszy, więc dzięki niemu i nasze działania takie będą – dodaje.Wóz można rozstawić w ciągu 60 sekund. - Sterowanie odbywa się za pomocą joysticków, na wyposażeniu mamy działko, które jest montowane w koszu, mamy też możliwość stworzenia dodatkowego stanowiska i możliwość przyłącza tak zwanego szybkiego natarcia – wymienia młodszy ogniomistrz Łukasz Gwizdała.Na wyposażeniu samochodu jest też agregat prądotwórczy.