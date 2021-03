Szpital w Świeciu wstrzymał przyjmowanie chorych z COVID-19. W placówce nie ma już miejsca.

Zajęte są wszystkie dostępne łóżka i respiratory. - Mamy 50 miejsc covidowych i jest komplet. Jest też pięć łóżek obserwacyjnych plus te na SOR-ze – wszędzie wszystko jest zajęte - informuje prezes Nowego Szpitala w Świeciu Andrzej Brymora.- Jest ciężko, pojawia się problem moralny - zamykanie kolejnych miejsc dla pacjentów niecovidowych na rzecz tych covidowych – dodaje.Pacjenci z COVID-19 są odsyłani do innych szpitali. - Jest też problem z personelem – tak, jak wszędzie brakuje u nas rąk do pracy, a nasz personel już już bardzo przemęczony – mówi prezes.