Zmarł ks. Mieczysław Kozłowski, były proboszcz bydgoskiej Bazyliki

W szpitalu w Zakopanem, 17 marca zmarł ks. Mieczysław Kozłowski CM. Kapłan był proboszczem parafii pw. Św. Wincentego a Paulo, Bazyliki Mniejszej, w latach 2013–2019.

Ks. Kozłowski należał do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Do Bydgoszczy przyjechał w 2012 roku, rok później został proboszczem tamtejszej wspólnoty. Kierował parafią do 2019 roku.Po zakończeniu posługi w Bydgoszczy wrócił do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny od Cudownego Medalika w Zakopanem. Łącznie proboszczem w różnych parafiach był 26 lat.Ksiądz chorował, długo przebywał w szpitalu. 16 lutego o modlitwę w jego intencji w mediach społecznościowych poprosiła Młodzież Wincentyńska. Zmarł 17 marca o godz. 12.15. Miał 73 lata.Msza święta w jego intencji zostanie odprawiona w Bazylice we wtorek 23 marca, o godz. 18.00.