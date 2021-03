„Pan Tadeusz" i fragment tekstu ks. Tischera. Próbny egzamin ósmoklasisty

Rozprawka o tym, że w każdym jest coś, co zasługuje na podziw innych lub opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej - takie tematy do napisania mieli do wyboru uczniowie na próbnym egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego.

W środę rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Potrwają trzy dni. Przeprowadzane są stacjonarnie w szkołach w reżimie sanitarnym. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny.CKE zaproponowała, by szkoły przeprowadziły próbne egzaminy w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczynały je o godzinie 9.00. Zgodnie z harmonogramem podanym przez CKE, w środę rano był próbny egzamin z języka polskiego, w czwartek będzie próbny egzamin z matematyki, a w piątek z języka obcego nowożytnego.Aby umożliwić wzięcie udziału w próbnym egzaminie także uczniom, którzy z różnych względów nie mogą uczestniczyć w próbnych egzaminach w szkole arkusze egzaminacyjne będą codziennie zamieszczone na stronie internetowej CKE. W środę rano na stronie CKE opublikowano arkusz na egzamin próbny z języka polskiego.Na egzaminie z polskiego uczniowie mieli do rozwiązania 20 zadań. Odnosiły się one m.in. do dwóch tekstów zamieszczonymi w arkuszu: tekstu literackiego i tekstu nieliterackiego. Pierwszy z nich to fragment „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, drugi to fragment tekstu z „Krótkiego przewodnika po życiu" ks. Józefa Tischnera. Na rozwiązanie testu i napisanie wypracowania uczniowie mieli 120 minut.