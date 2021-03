Apel o przyjęcie deklaracji solidarności z osobami LGBT+

Działacze lewicy chcą, by bydgoscy radni przyjęli deklarację solidarności z osobami LGBT+. Aktywiści „Tęczowej Wiosny” złożyli w biurze Rady Miasta petycję w tej sprawie. To m.in. efekt przyjętej ostatnio przez Parlament Europejski rezolucji, w której Unię Europejską ogłoszono „strefą wolności LGBTIQ”.

- Bardzo doceniam, symboliczne gesty władz w Bydgoszczy, takie jak na przykład podświetlenie na tęczowo budynków. Dlatego też liczę na to, że projekt naszej petycji radni Bydgoszczy przyjmą entuzjastycznie - powiedział Michał Wysocki z Lewicy Razem.- W maju 2020 roku, według organizacji ILGA - Europe, Polska została najbardziej homofobicznym krajem Unii Europejskiej, dlatego jako „Tęczowa Wiosna” mówimy: dość! Z chwilą składania wniosku dostałem deklarację i zostałem upoważniony przez radnych Bydgoszczy, skupionych w klubie SLD Lewica Razem do poinformowania, że w ślad za wnioskiem klub składa do przewodniczącej Rady Miasta wniosek o umieszczenie w porządku sesji rady miasta punktu przyjęcie stanowiska Rady Miasta, deklaracja solidarności z osobami LGBT+ - powiedział Artur Grupa z „Tęczowej Wiosny”.- Dla nas, młodych ludzi, tolerancja jest podstawową wartością, dlatego dziś prosimy radnych o przyjęcie uchwały, która okaże solidarność z osobami nieheteronormatywnymi w Bydgoszczy i da im poczucie godności - dodała Oliwia Pinczewska z Młodej Lewicy.Inicjatorzy petycji mają poparcie m.in. posłów Lewicy Jana Szopińskiego i Krzysztofa Gawkowskiego oraz mecenasa Michała Bukowińskiego - dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy.