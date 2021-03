40. rocznica strajku chłopskiego w Bydgoszczy. Mamy archiwalne nagranie z 1981 roku!

Obchody 40. rocznicy rozpoczęcia w Bydgoszczy okupacyjnego strajku chłopskiego zainaugurowała msza św. w kościele jezuitów przy bydgoskim pl. Kościeleckich.

Później odbyła się uroczystość ze złożeniem kwiatów przed tablicą pamiątkową na budynku dawnego ZSL przy ul. Dworcowej w Bydgoszczy, w którym przez 33 dni, od 16 marca do 17 kwietnia strajkowali rolnicy, domagający się zarejestrowania Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.Po złożeniu kwiatów zebrani wysłuchali krótkiego koncertu orkiestry Kujawia. Następnie udali się do Centrum Kongresowego Opery Nova w Bydgoszczy na dalszy ciąg jubileuszowych uroczystości.W archiwum Polskiego Radia PiK zachowało się nagranie z zakończenia strajku 17 kwietnia 1981 r. po podpisaniu porozumienia ze stroną rządową - co na taśmie utrwalił red. Włodzimierz Chłodziński.