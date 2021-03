Wymieniamy kopciuchy na lepsze piece i dobrze nam to w regionie idzie

100 mln zł trafiło do tej pory do mieszkańców Kujaw i Pomorza na wymianę tzw. kopciuchów. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podsumował realizację programu „Czyste Powietrze”.

Jesteśmy czwarci w kraju pod względem liczby złożonych wniosków na 100 tys mieszkańców, a może być jeszcze lepiej bo zacieśniamy współpracę z samorządami mówi prezes Funduszu Ireneusz Stachowiak.– Te 100 mln zł, to pieniądze zainwestowane w wymianę źródeł ogrzewania, kompleksową termomodernizację obiektów. Wpłynęło do nas 14 342 wnioski, podpisaliśmy już 11 811 umów w ramach programu. Średni poziom dofinansowania to 10 tys zł. – powiedział Ireneusz Stachowiak.Gminy mają czas do końca marca na zgłaszanie chęci utworzenia punktów przyjmowania wniosków od mieszkańców. Otrzymają łącznie 103 mln zł dofinansowania na doposażenie i zatrudnienie obsługi.