Marszałek Piotr Całbecki oddał osocze. To cenny lek dla chorych na COVID-19

Wcześniej ten cenny lek oddał wicemarszałek Zbigniew Sosnowski. Osocze ozdrowieńców może uratować życie kolejnych chorych.

Z powodu obostrzeń marszałkowi Całbeckiemu nie mógł towarzyszyć fotograf.Do sposobów walki z koronawirusem w ostatnim czasie dołączyła szczepionka. Urząd Marszałkowski na początku roku rozpoczął koordynację szczepień przeciw Covid-19 dla pracowników, w tym emerytowanych pracowników, oraz ich rodzin.Aby oddać krew pełną ozdrowieniec powinien zgłosić się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy lub bezpośrednio do placówki terenowej w godzinach otwarcia (bez wcześniejszej rejestracji). Adresy i godziny otwarcia na stronie RCKiK. Kontakt! Po przeprowadzeniu wywiadu telefonicznego lekarz wyznaczy termin wizyty w placówce. Przed pobraniem osocza pacjent wypełnia kwestionariusz taki sam jak krwiodawcy. Następnie pobierana jest od niego próbka krwi w celu oznaczenia morfologii. Po badaniu kwalifikacyjnym w gabinecie lekarskim pobierane jest około 500-650 ml osocza.Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy i trwa około 30-40 minut. Jest to proces całkowicie bezpieczny, do którego wykorzystywany jest sterylny sprzęt jednorazowego użytku. Podczas plazmaferezy pobierana jest krew, która przy pomocy specjalnego urządzenia (separatora) rozdzielana jest na osocze i pozostałe składniki. Dzięki temu, że reszta krwi przetaczana jest z powrotem do żyły dawcy proces ten nie osłabia organizmu. Osocze można oddać 3 razy przy zachowaniu tygodniowych odstępów, a jeżeli ozdrowieniec nadal ma wystarczającą liczbę przeciwciał kolejne donacje może oddawać w odstępach dwutygodniowych.