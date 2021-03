Rozmowa dnia: kryzys w rządzie i groźba rozbicia obozu prawicy?

Politycy Solidarnej Polski mogą doprowadzić do rozbicia obozu prawicy – uważa Jarosław Wojtas, politolog z Wyższej Szkoły Bankowej.

W ten sposób gość „Rozmowy dnia” skomentował zapowiedzi polityków tej partii o tym, że nie poprą w Sejmie ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Solidarnej Polsce nie podoba się, że ratyfikacja spowoduje, iż Polska będzie brać odpowiedzialność za wspólne zadłużanie się krajów Unii Europejskiej.– O ile na szacunek zasługuje bycie wiernym swoim ideom, etyce przekonań, o tyle jest jeszcze odpowiedzialność, która podpowiada, że trzeba przewidywać konsekwencje swoich zachowań, w tym konsekwencje głosowania przeciw temu planowi. Nie jest to pierwszy raz kiedy ci politycy podkreślają różnicę od PiS czy Porozumienia. To nie dość, że odbija się negatywnie wizerunkowo na obozie Zjednoczonej Prawicy, to jeszcze może doprowadzić do kryzysu w rządzie, w tym właśnie przyspieszonych wyborów, nikt nie ma gwarancji, że Solidarna Polska znajdzie się w Parlamencie – powiedział Jarosław Wojtas.