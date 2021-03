Poseł Solidarnej Polski chce pomagać mieszkańcom. Nowe biuro w Grudziądzu

Mariusz Kałużny z Solidarnej Polski otworzył w poniedziałek swoje biuro poselskie w Grudziądzu.

Poseł obiecał, że zajmie się przede wszystkim pomocą mieszkańcom w sprawach związanych z wymiarem sprawiedliwości. - Ci, którzy będą chcieli się zgłosić do mojego biura, zawsze otrzymają pomoc. Biuro będzie otwarte przez 5 dni w tygodniu – mówi poseł. - Naprawdę przyświeca mi taki cel, żeby poświęcić bardzo dużo uwagi temu miastu. To miasto z wieloma problemami – finansowymi, organizacyjnymi itp. Najczęściej jako poseł, w Grudziądzu spotykam się ze sprawami związanymi z wymiarem sprawiedliwości, jest też dużo spraw z zakresu bytowania ludzi, dotyczących zasobów komunalnych, mieszkaniowych – z tym również ludzie się do mnie zgłaszają – dodaje.Biuro przy ulicy Długiej 22 czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Poseł złożył w poniedziałek również kwiaty pod pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego.