Poseł Tomasz Latos: - Przestańcie hejtować szpitale rezerwowe [wideo]

„Duży koszt budowy, a brak pacjentów" czy też „kosztowna dekoracja dla polityków PiS" - tak o szpitalach rezerwowych mówiła opozycja. Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują: - Przestańcie hejtować szpitale rezerwowe.

- Pełnią one bardzo ważną funkcję w walce z pandemią i będą służyły mieszkańcom również w czasach pocovidowych - przekonywali podczas konferencji prasowej przed szpitalem w Radziejowie poseł Tomasz Latos, poseł Joanna Borowiak i wicestarosta Radziejowski - Grzegorz Piasecki.- Apeluję szczególnie do kierownictwa Platformy Obywatelskiej - mówi poseł Tomasz Latos. - Apeluję do Borysa Budki, do Cezarego Tomczyka: zostawcie w spokoju szpitale tymczasowe, skupcie się, tak jak powinna to robić odpowiedzialna opozycja, na tym, abyśmy wspólnie mądrze działali dla dobra Polski, w tej niezwykle trudnej sytuacji, jaka jest związana z pandemią. Teraz potrzeba naprawdę wyjątkowo, jak może nigdy przedtem, łączności, jedności.- Tak zwani eksperci od pandemii z Platformy Obywatelskiej, ustami swoich liderów, w ubiegłym roku mówili, że ta epidemia zakończy się jesienią. W tym roku oczekiwali od rządu, cytuje: „zaprogramowania pandemii w Polsce". Gdyby Platforma rządziła w Polsce w czasie pandemii koronawirusa, nie tylko nie mielibyśmy rezerw w postaci miejsc w szpitalach tymczasowych, ale również kazaliby nam się cieszyć wiosną - komentuje poseł Joanna Borowiak.- Nasz szpital już od końca października jest szpitalem jednoimiennym - mówi Grzegorz Piasecki, wicestarosta radziejowski. - Teraz jest szpitalem rezerwowym, rozbudowywana jest ta baza.W radziejowskim szpitalu powstało ostatnio 100 dodatkowych łóżek tlenowych i 30 respiratorów. Kolejnych 250 łóżek covidowych i 30 respiratorów - mogłoby zostać uruchomionych w Ciechocinku, ale na razie brakuje kadry medycznej. Przypomnijmy, na apel samorządowców o zgłaszanie się lekarzy i pielęgniarek do pracy na oddziałach covidowych nie odpowiedzieli medycy, dlatego wojewoda w ubiegłym tygodniu zdecydował o powołaniu 77 pracowników medycznych, a z tego grona do szpitala w Radziejowie trafi 26 lekarzy i 16 pielęgniarek.