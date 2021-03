Alkohol obudził w nim demona. Dworzec w Radziejowie zdemolowany [zdjęcia]

Różne są reakcje organizmu na spożyty w nadmiarze alkohol. Promile tak rozsierdziły pewnego 45-latka, że zdemolował poczekalnię dworca autobusowego, za co grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w czwartek (11.03.21r.) około 17:40 w Radziejowie na ul. Komunalnej. Patrolujący ten rejon policjanci prewencji zauważyli mężczyznę, który rozbija wyposażenie poczekalni dworca autobusowego. Zatrzymali awanturnika i przewieźli do aresztu. Mieszkaniec powiatu nakielskiego był nietrzeźwy, wydmuchał ponad 2,6 promila.Pokrzywdzony wycenił straty na kilkaset złotych. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Zatrzymany, nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego dokonał tego czynu.Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje od trzech miesięcy, do pięciu lat pozbawienia wolności.