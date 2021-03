To będzie piękny obiekt. Będzie, bo na razie straszy grudziądzan i turystów

Powstało opracowanie koncepcji zagospodarowania obiektu zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej. Ten piękny, zabytkowy budynek odzyska swój dawny blask, a w jego wnętrzu swoje artystyczne skrzydła rozwinie młodzież z Liceum Plastycznego.

W zeszłym roku miasto nieodpłatnie przejęło zrujnowaną willę Victoriusa. Budynek ma być przeznaczony dla uczniów Liceum Plastycznego.– Mamy ambicję rozwinięcia „Plastyka” w świetną szkołę artystyczną. Jest to nawiązanie do słynnej Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych Wacława Szczeblewskiego, która w okresie międzywojennym kształciła elitę artystyczną Grudziądza i regionu. Myśląc o rozwoju naszego miasta trzeba pamiętać, że Grudziądz zasługuje też na inwestowanie w swoją intelektualną sferę – podkreśla prezydent Maciej Glamowski.Powstało już opracowanie koncepcji zagospodarowania tego obiektu. W wyremontowanym, dwupiętrowym budynku zaplanowano kilka sali dydaktycznych. Na potrzeby uczniów powstaną m.in. pracownia fotograficzna, sala do rysunku, ekspozycji czy rzeźby. Projekt zakłada również zainstalowanie windy.Rewitalizacja willi i przekształcenie jej pod działalność oświatową, wpisują się w szereg remontów zabytkowych obiektów na terenie miasta, a także w inwestowanie w grudziądzką młodzież.