Sportowcy wiejscy muszą zejść z bloków startowych. Olimpiady nie będzie...

Sępólno Krajeńskie drugi rok z rzędu musi zrezygnować z organizacji Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich. To prawdziwy pech i dla samorządu - jako gospodarza zawodów - i dla sportowców, którzy mieli na nie zjechać z całego województwa. A wszystkiemu winna jest, oczywiście, pandemia.

To miała być promocja dla całego powiatu. Sępólno Krajeńskie po 28 latach, po raz kolejny zostało wytypowane na gospodarza Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich, tym razem Tokio 2020. Zawody od 60 lat towarzyszą tej dużej letniej olimpiadzie. Zasada jest taka, że za każdym razem jej gospodarzem jest inna gmina. W naszym regionie o wyborze decyduje organizator zawodów, czyli Kujawsko - Pomorskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych. Warunkiem jest, oczywiście, posiadanie odpowiedniej bazy sportowej. W gminie Sępólno taka istnieje, ale trzeba ją było nieco podreperować. Wyremontowano więc obiekty sportowe, poszerzono bazę noclegową.Gmina dwukrotnie zrezygnowała nawet z uchwalania budżetu obywatelskiego, bo pieniądze potrzebne były na przygotowanie zawodów. Gdy wszystko już było gotowe, zaplanowane na ubiegły rok Igrzyska w Sępólnie, tak jak igrzyska w Tokio, z powodu pandemii trzeba było odwołać.Zawody przeniesiono na czerwiec tego roku. I znów fiasko...- Liczyliśmy na to, że przekładając olimpiadę z poprzedniego roku na ten rok, uda się tę pandemię opanować i będzie można zorganizować normalnie olimpiadę, tak jak każdą, która co 4 lata jest organizowana. Niestety, pandemia nie ustępuje, w związku z tym nie jesteśmy w stanie zapewnić należytych warunków higienicznych, sanitarnych. Nie sposób zachować dystansu. Olimpiada odbywa się przy udziale około 2,5 tys. uczestników, czyli ogromnej liczby osób z całego województwa. W związku z tym, podejmiemy decyzję, żeby nie organizować w tym roku tej olimpiady (...).Kolejne światowe igrzyska zaplanowane są na rok 2024, stąd też decyzja, aby przełożyć tegoroczne zmagania sportowców wiejskich dopiero na za trzy lata. Gospodarzem wydarzenia pozostanie Sępólno Krajeńskie. Nowe hasło towarzyszące igrzyskom będzie brzmiało: „Sępólno Krajeńskie – Paryż 2024”.