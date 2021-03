Stylowe ławki i kosze na śmieci w Świeciu. Będą też nowe wiaty i stojaki na rowery

Gmina Świecie ma nową linię małej architektury. Na początek - już za kilka dni - w mieście pojawią się stylowe ławki i kosze na śmieci.

Każde z tych urządzeń ma wyróżniać miasto na tle innych samorządów. - Ławki i kosze na śmieci z logotypem Świecia to pierwsze dwie rzeczy, które zostały wdrożone. Pojawią się na al. Jana Pawła II, która jest dość mocno uczęszczana. – informuje Paweł Knapik, zastępca burmistrza Świecia. - To wynik ubiegłorocznego konkursu na małą architekturę gminy Świecie. Jury, które wówczas obradowało miało kilkadziesiąt propozycji do wyboru, a zdecydowało się na projekty dwóch młodych pań z Elbląga i Malborka. Urzekła nas dość niepowtarzalna linia dolna, nawiązująca do herbu Świecia - tłumaczy.Obecnie gotowych jest już 28 ławek i kilkadziesiąt śmietników – wszystkie znajdą się na al. Jana Pawła II. Ale to nie koniec zmian - będą też nowe wiaty, donice, słupki parkingowe czy stojaki na rowery.Wyprodukowanie pierwszych ławek i koszy kosztowało 60 tys. zł.