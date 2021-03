Pożar wagonu w Maksymilianowie. Mężczyzna z oparzeniami w szpitalu [zdjęcia]

Jedna osoba została poszkodowana w wyniku pożaru wagonu pracowniczego w Maksymilianowie.

Ogień pojawił się w wagonie stojącym na bocznicy kolejowej. Mężczyzna, który w nim przebywał wyskoczył przez okno - powiedział Polskiemu Radiu PiK Karol Smarz, oficer prasowy bydgoskich strażaków.– Wagon był w zasadzie całkowicie objęty płomieniami. W wyniku tego zdarzenia, mężczyzna, który przebywał w tym wagonie w momencie rozpoczęcia pożaru, wyskoczył przez okno. Został poszkodowany, z oparzeniami trafił do jednego z bydgoskich szpitali. Oprócz oparzeń głowy miał też oparzenia wziewne. Z tego co wiemy był przytomny – powiedział Karol Smarz.Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Ogień gasili strażacy z Bydgoszczy i Dobrcza.