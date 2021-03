Kuracjusze znów w Inowrocławiu: Czekaliśmy na to! Cieszymy się!

Od czwartku w całej Polsce ponownie otwarte są sanatoria - z zaszczepionym personelem. W naszym województwie otworzyła się prawie połowa uzdrowisk, czyli 9 z 25 działających.

– Cieszymy się, że pacjenci w końcu mogą do nas przyjechać. Teraz ten wzrost zachorowań nie sprzyja zwiększeniu liczby gości. Ze 197 skierowań, na listach widzimy 143 osoby. Przestrzegamy standardów sanitarnych, mierzymy temperaturę przy wejściu, przeprowadzamy ankiety, są obostrzenia co do zachowywania odległości, informujemy o noszeniu maseczek i dezynfekcji rąk. Mamy nadzieję, ż wkrótce zacznie spadać liczba zakażeń i będziemy mogli wiosną i latem działać tak jak kiedyś – mówi Jolanta Sosnowska, zastępca kierownika działu marketingu uzdrowiska Solanki Inowrocław.Do sanatorium mogą przyjechać osoby z z negatywnym wnykiem testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz osoby zaczepione 2 dawkami. W marcu kujawsko-pomorskim NFZ wystawił 1200 skierowań.