Ponowny apel wojewody do medyków: Zgłaszajcie się do szpitali covidowych [wideo]

W ciągu ostatniego miesiąca zdecydowanie wzrosła liczba chorych z koronawirusem, którzy trafili do kujawsko-pomorskich szpitali. Wojewoda ponowił apel do medyków, aby zgłaszali się do szpitali covidowych w Radziejowie i Grudziądzu.

W czwartek podpisał też 77 skierowań do pracy dla personelu medycznego do placówek w Grudziądzu i Radziejowie.– Przyrost chorych w szpitalach w ostatnich dniach od 20 lutego do 10 marca to 1261 przypadków i to jest wzrost o 482 osoby. Zdradzę, to informacja pozyskana przed chwilą, że mamy kolejnych 18 przypadków, więc to już 500 osób, które znajdują się w kujawsko-pomorskich szpitalach więcej przez ostatnich kilkanaście dni. Ta liczba wzrasta w tempie jeszcze gorszym niż jesienią – powiedział Mikołaj Bogdanowicz.Wojewoda poinformował, że dzisiaj podpisał 77 skierowań do pracy dla lekarzy i pielęgniarek.– Konsekwencją tego, że zgłoszeń nie było dużo, nie dawało nam to gwarancji, że nowe miejsca będziemy mogli swobodnie otwierać, dlatego skierowań personelu medycznego do pracy podpisałem 77, jak na razie, one teraz są dostarczane do tych osób. 42 osoby skierowano do pracy w szpitalu w Radziejowie, 35 do szpitala w Grudziądzu - tam potencjał techniczny jest dostępny, a brakuje rąk do pracy – dodał wojewoda.Mikołaj Bogdanowicz powiedział też, że ponad 200 tysięcy osób w regionie przyjęło pierwszą dawkę szczepionki.