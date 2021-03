Uczniowie z Markowic pracują nad samochodem przyszłości! [wideo]

Pojazd konstruują młodzi naukowcy ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Markowicach pod Inowrocławiem. Pracują pod nadzorem ekspertów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Szkoła drugi raz uczestniczy w programie edukacyjnym „Być jak Ignacy” – Odkryj Tajemnice Nauki.

Uczniowie bez wątpienia połknęli naukowego bakcyla i bardzo zaangażowali się w tworzenie modelu auta:- Moja karoseria zrobiona jest z kartonu po butach, ma kolor pomarańczowy i taki ciemny niebieski...- Mój ma szybkę z plastiku, trochę złotego jest po bokach...- Zamieniliśmy się rzeczywiście w konstruktorów - wyjaśnia Iwona Pieszak - Wikaryczak, wychowawca. - Powstały piękne futurystyczne pojazdy i nasi „Młodzi odkrywcy", bo tak się nazywa szkolne koło naukowe, będą mogli się sprawdzić jako kierowcy Formuły 1. Sprawdzimy, czy te pojazdy działają. Dzieci są w ten sposób oswajane z nauką. Tu się pojawiają elementy fizyki, chemii matematyki. A dobre emocje sprawiają, że dzieci na długo zapamiętają to, czego się uczymy.- Przywieźliśmy kilka pojazdów, będziemy chcieli dopasować do nich te karoserie - są wszystkie bardzo ładne, gratulujemy - mówi Andrzej Karwowski, Instytut Fizyki UMK Toruń. - Współpracujemy, to jest taka praca w grupie. Im jesteśmy młodsi, tym bardziej się wszystkim interesujemy...W poprzedniej edycji programu szkoła zdobyła tytuł Naukowej Szkoły Województwa Kujawskiego-Pomorskiego.Program zorganizowała Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie, a patronat honorowy objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.