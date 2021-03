Przetrwali Piastów, Jagiellonów, Krzyżaków. Dziś (11.03.) Dzień Sołtysa!

Na co dzień rozwiązują problemy mieszkańców, dbają o porządek i reprezentują wieś. Mowa o sołtysach, którzy 11 marca obchodzą swoje święto. Nasz reporter odwiedził z życzeniami sołectwo Buczek w gminie Jeżewo.

Historia

- Dziękuję bardzo za życzenia w imieniu swoim i innych sołtysów - mówi Renata Krauze, sołtys sołectwa Buczek - Skrzynki, i wymienia najważniejsze problemy swojego sołectwa.- Drogi - to jest odwieczny problem. Drogi gminne są w okrutnym stanie. Mamy też na tym terenie problem z biogazownią, przez którą bardzo śmierdzi. Poza tym, czasem trzeba napisać wniosek, pomóc z podatkami. Ludzie się śmieją, że kobieta jest - bardziej - wszędzie. Nie jest łatwo, nie zawsze wszystko można załatwić tak, jakby się chciało. Można coś obiecać, no a potem wychodzi inaczej. Staram się nie wyróżniać ludzi, wszystkich traktuje równo. Nie ma gorszych czy lepszych. Do każdego trzeba podejść inaczej. Z nietypowych próśb od mieszkańców przypominam sobie jedną. Poproszono mnie, żebym uczestniczyła w w sprawie rozwodowej...Sołtysów w Polsce jest ponad 40 tysięcy, z czego 15 tysięcy to kobiety.Życzenia sołtysom złożył także marszałek województwa Piotr Całbecki:„[...] są jedyną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XXI w. Przetrwali Piastów, Jagiellonów, państwo Krzyżackie, Andegawenów, Wazów, Królów elekcyjnych, państwo rozbiorowe i PRL" pisał Zygmunt Zell.- Dziś (11 marca) obchodzimy Dzień Sołtysa, święto tych wszystkich, którzy na co dzień służą wiejskim społecznościom swoim czasem i zaangażowaniem.Pragnę złożyć wszystkim pełniącym w naszym regionie te zaszczytne funkcje serdeczne podziękowania oraz życzenia sukcesów, satysfakcji z wypełniania jakże ważnej misji na rzecz lokalnych społeczności, a także dobrych relacji z mieszkańcami i jak najlepszej współpracy z pracownikami samorządowymi - czytamy w liście od marszałka, który trafił do wszystkich sołectw w województwie.: Urząd sołtysa został utworzony na przełomie XII i XIII wieku, we wsiach lokowanych na prawie niemieckim. Pierwszym sołtysem zostawał zasadźca, który reprezentował interesy feudalnego pana. Od początku XIII do połowy XIV wieku urząd sołtysa był dziedziczony przez najstarszego męskiego potomka.Sołtys Wąchocka – jedyna indywidualna postać z dowcipów o Wąchocku (obok bohatera zbiorowego, jakim są wąchocczanie). Na jego cześć nawet wzniesiono w tej miejscowości pomnik, odsłonięty 28 czerwca 2003.Drukiem ukazało się kilka tomików dowcipów o Wąchocku i jego sołtysie. Są one zbudowane według tego samego schematu: pytanie i odpowiedź. Pytanie zaczyna się zwykle od „Dlaczego w Wąchocku...?" lub "Dlaczego sołtys w Wąchocku...?"