Pora na seniora. Są pieniądze na tworzenie domów dziennego pobytu

W Bydgoszczy przedstawiono dwa programy i jeden konkurs na inicjatywy prorodzinne adresowany do samorządów. Cel jest od zawsze ten sam: mobilizacja seniorów do aktywności i tworzenie miejsc przyjaznych starszym ludziom.

- Priorytetem rządu Zjednoczonej Prawicy jest polityka senioralna i stwarzanie optymalnych warunków poprawy jakości życia starszej części naszego społeczeństwa - mówi wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau.- W poprzedniej perspektywie realizowane były dwa programy: jeden, adresowany do samorządów - i tutaj nastąpi kontynuacja, i drugi program, który jest adresowany do organizacji pozarządowych - w tym przypadku termin jest wydłużony do 26 marca. Na blisko 2,5 tys. gmin w Polsce, placówek działających w ramach tych programów było niespełna 900, a więc jest sporo białych plam, i dlatego zależy bardzo, żeby wywołać zainteresowanie samorządów tą problematyką, ponieważ środki przeznaczone na ten cel to jest pół miliarda złotych, a te środki zostały zwiększone w związku z sukcesem minionego 5-lecia - mówił Józef Ramlau.W minionym roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego powstały 223 nowe miejsca i 10 placówek pobytu dla seniorów w ramach programu Senior +.- Program pozwala samorządom na uzyskanie nawet 80-procentowego dofinansowania na budowę czy wyposażenie placówek - mówi Paweł Klamka, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu WojewódzkiegoSamorząd ma obowiązek utrzymywania powstałej przy takim wsparciu placówki przez minimum 3 lata. Inicjatywy ułatwiające seniorom funkcjonowanie w społeczeństwie można także zgłaszać w ramach programu Aktywni+. Trwa także nabór do konkursu „Samorząd Pro Familia", który ma zachęcać gminy i powiaty do polityki przyjaznej rodzinie.Więcej w materiale Jolanty Fischer.