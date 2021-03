Złamana łapa, żuchwa, wybite zęby. Bydgoszczanin znęcał się nad psem [wideo]

Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia zatrzymali 32-latka podejrzanego o znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. A to wszystko wyszło na jaw przypadkiem, podczas domowej interwencji policyjnej w innej sprawie.

Policja wezwała Animalsów

Ścigany listem gończym





Potrzebują jednak wsparcia, by pokryć koszty leczenia i rekonwalescencji Nelly. Darowizny można przekazywać OTOZ Animals Oddział Kujawsko – Pomorski 70 1020 1475 0000 8402 0143 1840. Numer KRS 0000069730.