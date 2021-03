Mieszkańcy zdecydują o budowie Centrum Camerimage? Radni są przeciw

Komisja Rady Miasta nie zgodziła się na referendum w sprawie współfinansowania przez miasto budowy Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu.

Apelowali o to społecznicy. - Nie chodzi o to, żeby iść na zwarcie, ale dziesięć razy zastanowić się w trudnych czasach nad wydaniem każdej złotówki, bo gdzie człowiek głowy nie odwróci w Toruniu, tam potrzeba pieniędzy – tłumaczy Piotr Marach, współautor petycji.Radni w głosowaniu odrzucili jednak petycję. Inwestycja ma kosztować 600 mln, 400 mln pokryje skarb państwa, a resztę samorząd. - Decyzja o budowie Centrum Camerimage zapadła jednomyślnie. Wszyscy radni byli za. Nie ma woli, aby decyzję o budowie w jakikolwiek sposób dzisiaj powstrzymywać – mówi radny PiS Michał Jakubaszek, przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji.- Myślę, że wiele osób na pewno by się ucieszyło - także po stronie rządu - że rezygnujemy z finansowania przez rząd inwestycji. Jest ona jednak dla nas ważna - pobudza toruński rynek, świadczy o charakterze miasta, o naszych ambicjach. Chcemy, żeby Toruń był miastem kultury, miastem uniwersyteckim - dodaje zastępca prezydenta Zbigniew Fiderewicz.Aby doszło do referendum społecznicy muszą teraz zebrać 15 tys. podpisów. Już zapowiedzieli ich zbiórkę.