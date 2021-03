Coraz bliżej politechniki w Bydgoszczy. Projekt ustawy w wykazie Rady Ministrów

- Z wielką satysfakcją informuję, że wpisałem dziś do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projekt ustawy dotyczący powołania Politechniki Bydgoskiej – pierwszej stricte technicznej uczelni wyższej w województwie kujawsko-pomorskim – napisał w środę na swoim profilu na Facebooku minister Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów .

To ważny krok w stronę utworzenia politechniki w miejsce Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. - Spotykam się z pytaniami: czy ta operacja ma sens i czy zmiana nazwy wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie uczelni? Tak! Zmiana nazwy na Politechnikę Bydgoską to inicjatywa naukowców oraz władz UTP - zarówno obecnego rektora prof. Marka Adamskiego, jak i poprzednika - prof. Tomasza Topolińskiego. Ma na celu podkreślenie technicznego charakteru uczelni i stworzenia warunków do jej dalszego rozwoju, przyciągnięcie utalentowanych studentów, a dla samej Bydgoszczy – na wzmocnienie akademickiego charakteru miasta – tłumaczy minister. - To także kwestia prestiżowa. Politechniki spełniają wyższe kryteria kształcenia i cieszą się większą popularnością wśród studentów, niż uniwersytety przymiotnikowe – którym jest dziś UTP.Politechnika Bydgoska ma zacząć funkcjonować od roku akademickiego 2021/22. Ustawa musi znaleźć jeszcze uznanie Stałego Komitetu Rady Ministrów, Rady Ministrów, Sejmu i Senatu oraz finalnie – prezydenta RP. - Dołożę wszelkich starań, aby proces legislacyjny w tej ważnej dla Bydgoszczy i regionu kwestii przeprowadzić jak najszybciej – obiecuje minister Schreiber.