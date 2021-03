Aplikacja pomaga walczyć ze śmieciami w Bydgoszczy. Gdzie się ich pozbyć?

Mniej dzikich wysypisk niż rok wcześniej wykryto w ubiegłym roku na terenie Bydgoszczy. To efekt wprowadzenia bezpłatnej aplikacji Dbamy o Bydgoszcz.

Gdzie można legalnie pozbyć się odpadów?

Jak informuje bydgoski ratusz, w 2020 roku straż miejska zlokalizowała 250 dzikich składowisk, na których porzucono ponad 800 metrów sześciennych nielegalnych odpadów. To o 200 metrów sześciennych mniej niż rok wcześniej. Wiele takich składowisk udaje się wykryć dzięki bezpłatnej aplikacji Dbamy o Bydgoszcz, na którą wpływają informacje od mieszkańców o dzikich wysypiskach.- Dzięki aplikacji możemy szybciej reagować na zgłoszenia mieszkańców i skuteczniej informować o podjętych działaniach. Bydgoszczanie, chcąc wskazać dzikie wysypiska mogą skorzystać także z formularza lub infolinii na stronie www.czystabydgoszcz.pl lub zadzwonić do Straży Miejskiej lub Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – informuje bydgoski ratusz. - Każde zgłoszenie jest sprawdzane, pod kątem własności terenu, na którym znajduje się dzikie wysypisko. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania ładu na swoim terenie. Porządku w tym zakresie pilnuje Straż Miejska w Bydgoszczy.Większości odpadów można się pozbyć w sposób legalny, w ramach opłaty za odbiór śmieci. Dla osób, które planują duży remont przygotowano bezpłatny big-bag, raz w roku. Kłopotliwe śmieci można również przekazać do PSZOKÓW - czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie przyjmowane są:• chemikalia, resztki farb i lakierów• przeterminowane leki• odzież i tekstylia• zużyte baterie i akumulatory• drewno zawierające substancje niebezpieczne• plastik twardy i styropian opakowaniowy np. po sprzęcie RTV i AGD,• meble i inne odpady wielkogabarytowe• odpady budowlane i rozbiórkowe• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny• zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton• płyty CD, DVD• odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych• metale oraz odpady opakowaniowe z metali• odpady opakowaniowe ze szkła (np. słoiki, butelki) oraz szkło płaskie (np. lustra, szyby)• papier (np. makulatura, gazety, kartony)• odpady ulegające biodegradacji• popioły z palenisk domowych.Bydgoskie PSZOKI znajdują się przy ul. Ołowianej 43, Jasinieckiej 7a i Inwalidów 15, czynne są codziennie w godz. 8.00-20.00 (z wyłączeniem niedziel i świąt).