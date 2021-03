Internauci zagłosowali: prezydent Inowrocławia Samorządowcem Roku 2020

Liderów wśród marszałków województw, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz radnych wyłoniono w plebiscycie zorganizowanym przez Portal Samorządowy. Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza został Samorządowcem Roku 2020.

Głosowali internauci. W sumie od 1 stycznia 2020 r. do 21 stycznia 2021 oddano w serwisie blisko 133 tys. głosów.- Przyjmuję to wyróżnienie jako dostrzeżenie naszej wspólnej, twardej walki o przeżycie w każdym aspekcie i obszarze, jaką prowadzimy – komentuje swoje wyróżnienie prezydent Ryszard Brejza. - Wszyscy wiemy, jak trudny dla nas był ubiegły rok. Rok walki z pandemią, pokonywania skutków chaotycznych decyzji, zamykania gospodarki i zabierania nam pieniędzy przy równoczesnym eliminowaniu z możliwości uzyskania wsparcia finansowego – dodaje.Ryszard Brejza jest prezydentem Inowrocławia od 2002 r. W latach 1981-1997 pracował jako nauczyciel i dyrektor szkół. Od 1990 r. zasiadał w radzie miejskiej Inowrocławia. W latach 1992-1998 był przewodniczącym sejmiku samorządowego. W 1997 został posłem na Sejm z ramienia AWS. W 2001 r. powrócił do pracy nauczyciela. Następnie wygrał wybory na prezydenta Inowrocławia z poparciem lokalnego Porozumienia Samorządowego.W innych kategoriach najpopularniejszymi samorządowcami zostali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, burmistrz Lędzin Krystyna Wróbel i wójt Szreńska Marek Nitczyński.