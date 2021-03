Jeszcze więcej dróg dla rowerzystów. Którędy dojedziemy nad Zalew Koronowski?

Rozpoczęły się pierwsze prace przy budowie drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 244. Inwestycja połączy kilka istniejących tras rowerowych na terenie Metropolii Bydgoszcz oraz zapewni bezpieczny dojazd do bydgoskiego osiedla Janowo. Rozpoczęły się też wstępne prace projektowe dla drogi rowerowej wzdłuż ul. Jeździeckiej w Myślęcinku.

Z początkiem marca rozpoczęła się budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 244 z Tryszczyna przez Bożenkowo do węzła w Maksymilanowie. Inwestycję wartą 2 mln zł realizuje Starostwo Powiatowe. Dzięki niej powstanie ponad 6-kilometrowy trakt łączący istniejące już szlaki rowerowe z Bydgoszczy do Koronowa oraz z Bożenkowa nad Zalew Koronowski oraz fragmenty dróg rowerowych zbudowanych wraz z obwodnica Bydgoszczy w rejonie węzła Maksymilianowo.Nowa droga rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej (od restauracji „Ugotowani” do skrzyżowania z ul. Biwakową) zapewni też bezpieczny rowerowy dojazd do osiedla Janowo, gdzie funkcjonuje kilka ogrodów działkowych, camping i krzyżuje się wiele turystycznych szlaków. Ten odcinek o szerokości 2 metrów i długości 600 metrów będzie miał nawierzchnię asfaltową. Za mostem nad Brdą trasa przebiegająca przez las otrzyma nawierzchnię z kruszyw.Obecnie rozpoczęły się prace przy niezbędnych wycinkach. Wkrótce zaczną się prace ziemne. Inwestycję realizuje Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy wykorzystujące środki unijne. Zakończenie inwestycji planowane jest jesienią. Będzie ona objęta 5-letnią gwarancją.Rozpoczęły się też wstępne prace projektowe przy ul. Jeździeckiej. Nowa droga rowerowa powstanie na odcinku od ul. Gdańskiej do pętli autobusowej na osiedlu Podkowa. Z końcem roku ZDMiKP podpisał umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę trasy, która umożliwić ma bezpieczne poruszanie się po parkowej obwodnicy oraz połączenie istniejących tras rowerowych na terenie miasta i gminy Osielsko. Zakończenie prac planowane jest wiosną 2022 roku. Roboty obejmą prace na odcinku ponad 2 km. Koszt zadania to 4,7 mln zł. Nowa infrastruktura powstanie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Gminą Osielsko. Zakłada ono sfinansowanie zadania po połowie.W ostatnich latach wzdłuż ul. Jeździeckiej powstał odcinek drogi rowerowej pomiędzy nowym rondem na połączeniu z ulicą Słowackiego i skrzyżowaniem z ul. Hipiczną. Na odcinku od Hipicznej w kierunku Rynkowa zainstalowane zostały progi zwalniające. Na połączeniu z ulicą Słowackiego powstało natomiast rondo. Gmina i powiat realizowały natomiast zadania związane z budową ciągu rowerowego w kierunku Nekli i Kotomierza. W poprzednich latach w porozumieniu z sąsiednimi gminami i powiatem realizowane były inwestycje związane z budową tras rowerowych w kierunku Koronowa oraz Ostromecka.Trwa również postępowanie w którym wybrany zostanie wykonawca rozbudowy ul. Smukalskiej. W jej ramach powstanie również ścieżka rowerowa na odcinku 3 kilometrów. Ułatwi ona dojazd nie tylko do Smukały. Przedłużeniem ulicy jest leśny trakt prowadzący do Bożenkowa gdzie połączą się drogi rowerowe prowadzące w kierunku Zalewu Koronowskiego oraz budowane drogi rowerowe w kierunku Tryszczyna i Maksymilanowa.Lepszą komunikację ze szlakami rowerowymi wokół Bydgoszczy zapewni też nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kolbego budowana wraz z buspasem. W tym roku zlecona zostanie też przebudowa infrastruktury wzdłuż ul. Fordońskiej (odcinek od Kaplicznej do Magazynowej wraz z budową kładki nad torami kolejowymi przy ul. Sochaczewskiej). Jesienią planowane jest zlecenie prac budowlanych na części przedmiotowego odcinka.