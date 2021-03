Protest Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w centrum Bydgoszczy [wideo]

Kilkanaście osób w różnym wieku manifestowało w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet na ulicy Długiej, Batorego i na Starym Rynku w Bydgoszczy. Uczestniczki przy dźwiękach bębnów skandowały hasła: „Prawa kobiet i „My chcemy robić swoje".

- Chcemy normalnie żyć, nie chcemy się stresować - mówiła nam jedna z protestujących.- Szczerze? Ja na przykład się mega stresuję tematem antykoncepcji. Czy mamy w Polsce faktycznie antykoncepcję? No nie bardzo, bo tabletkę antykoncepcyjną awaryjną mamy na receptę, którą bardzo trudno dostać, więc czy mamy się czym stresować? Wydaje mi się, że bardzo mamy się czym stresować...- Walczymy o to, żeby nam się trochę lepiej żyło, kobietom. Walczymy o nasze sprawy, o to, żeby z Narodowym Funduszu Zdrowia były darmowe wizyty u ginekologa...- Będziemy wychodzić. Nawet jak jedna stanie na tym placu, na tym rynku, to będziemy protestować przeciwko temu, że mężczyźni w tym „białym domu" w Warszawie, na Wiejskiej, decydują za nas, za kobiety...Bydgoski Strajk Kobiet był wspierany przez panie z Torunia.