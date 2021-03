Nie żyje 31-letni mieszkaniec Inowrocławia. Został pobity na śmierć

Zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym usłyszało dwóch mężczyzn w wieku 38 i 39 lat. Oprawcy znali się z ofiarą. Decyzją sądu podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 2 i 3 miesiące.

Do zdarzenia doszło w nocy z 2 na 3 marca.- Sprawca i pokrzywdzony znali się wcześniej - wyjaśnia Robert Szelągowski, Prokurator Rejonowej w Inowrocławiu.- Zwłoki zostały ujawnione w mieszkaniu pokrzywdzonego, który wcześniej był uderzany rękoma i kopany po całym ciele, w wyniku czego doszło do spowodowania ciężkich obrażeń ciała, które doprowadziły do śmierci. Te osoby wcześniej były karane. Zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym opierał się o ustną opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej. W sprawie została zarządzona sekcja zwłok. Niewykluczone, że kwalifikacje prawna zostanie zaostrzona.Na tym etapie śledztwa podejrzanym (to 38 i 39 latek) grozi do 10 lat pozbawiania wolności.