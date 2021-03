Psycholog i prawnik czekają na telefon. Pomoc dla kobiet z Torunia

Toruńskie organizacje ruszają z pomocą psychologiczną i prawną dla kobiet. W poniedziałek (8 marca) zostanie uruchomiony telefon interwencyjny.

Jego numer to – tel. 502 240 339. Jak mówi psycholożka Kinga Mickiewicz - mogą dzwonić kobiety w różnych sytuacjach. - W trudnych sytuacjach około ciążowych, pozbawione dostępu do badań prenatalnych, opieki prenatalnej czy legalnej aborcji, ale także kobiety, które mają trudności w opiece nad dzieckiem już urodzonym – wymienia. - Przy obsłudze telefonu pracować będą trzy osoby. Projekt zakłada także wsparcie dla osób, które najciężej doświadczyły represji podczas protestów antyaborcyjnych.Wsparcie będzie realizowane poprzez pomoc psychologiczną, prawną. - Zakładamy interwencję w przypadku przesłuchań zatrzymanych czy też doraźną pomoc w przypadku problemów emocjonalnych – mówi psycholog.Pierwszy dyżur telefoniczny już w poniedziałek w godz. 16.00-20.00. W tych godzinach telefon będzie czynny w poniedziałki, środy i piątki, a we wtorki i czwartki między 11.00 a 13.00.