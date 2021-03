Nie ma kto leczyć chorych na COVID-19 w regionie! Apel wojewody do medyków

- Apelujemy, aby zgłaszali się lekarze, pielęgniarki, personel medyczny, fizjoterapeuci, którzy obecnie nie są zaangażowani w walkę z koronawirusem - mówi wojewoda/fot. Agata Raczek

W Kujawsko-Pomorskiem brakuje kadry medycznej do opieki nad chorymi na COVID-19. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz apeluje do lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych o zgłaszanie się do pomocy na oddziałach covidowych.

W szpitalu w Radziejowie zajęte są obecnie wszystkie 142 łóżka, w tym pięć respiratorowych. Zdarza się, że placówka musi odsyłać pacjentów do szpitali w innych województwach. Dr Paweł Rajewski, wojewódzki konsultant ds. chorób zakaźnych uważa, że - poza brakami kadry - w naszym województwie jesteśmy dobrze przygotowani na trzecią falę koronawirusa. - Mamy łóżka, mamy sprzęty, ale potrzeba ludzi – mówi. - Stanęliśmy przed trzecią falą, gdzie niestety - mimo świetnego wyposażenia, mimo, że mamy dobre, doposażone szpitale - choćby szpital w Radziejowie z jedną z największych instalacji tlenowych, blisko 30 respiratorami i 17 aparatami do high-flow - brakuje kadry medycznej. Niestety same łóżka nie leczą – dodaje.



Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zapewnia, że osoby, które zgłoszą się do pracy na oddziałach covidowych otrzymają dwukrotność swojej obecnej pensji. - Apelujemy, aby wszystkie osoby – lekarze, pielęgniarki, personel medyczny, fizjoterapeuci, którzy obecnie nie są zaangażowani w walkę z koronawirusem - mówimy przede wszystkim o pracownikach POZ, ale także sanatoriów z regionu, które nie zostały i nie zostaną uruchomione - zgłaszały się do pomocy i wsparcia do pracy w tych szpitalach – mówi wojewoda.



Dodatkowych informacji dotyczących wykonywania pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie skierowania udziela wydział zdrowia Urzędu Wojewódzkiego - tel. 52 34 97 430 , adres e-mail: wzsekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl. Najbardziej brakuje kadry medycznej na oddziałach covidowych m.in. w Szpitalu Zespolonym w Toruniu, a także w szpitalach w Radziejowie, Grudziądzu i Golubiu-Dobrzyniu. Z powodu jej braku nie można też uruchomić szpitala tymczasowego w Ciechocinku. - W szpitalu w Radziejowie na przykład jesteśmy w stanie wydzielić jeszcze 100 miejsc dla chorych, tylko potrzebna nam kadra medyczna – mówi dyrektor szpitala w Radziejowie Sebastian Jankiewicz. - Proszę się nie bać szpitala, który z powiatowej lecznicy stał się kliniką wyposażoną w najlepszy sprzęt i doświadczony personel medyczny – dodaje. - W walce z koronawirusem nikogo z personelu nie zostawimy samego - doświadczeni lekarze, którzy już tam pracują, wspomogą młodszych.