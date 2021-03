Giganci Pomorza i Kujaw: film o wielkiej astronom Wilhelminie Iwanowskiej

Wilhelmina Iwanowska – astronom, profesor w Instytucie Astronomii UMK w Toruniu - jest pierwszą bohaterką „Gigantów Pomorza i Kujaw" – cyklu, który ma promować najbardziej zasłużone dla naszego regionu postacie z przeszłości.

W ramach cyklu co roku będzie się odbywać seria spotkań promujących sylwetkipostaci, które w swoich dziedzinach osiągnęły prawdziwą wielkość. Każde ze spotkań online, poświęcone zostanie innej osobie, której działalność przyczyniła się do rozwoju i kształtowania ważnych dziedzin naszego życia. Tegoroczny cykl poświęcony jest gigantom nauki, wybitnym uczonym z Kujaw i Pomorza.



- Nie ma nic lepszego niż dobra lekcja, którą zapamięta się do końca życia. Ta, na którą was zapraszam na pewno do takich należy. Jest to lekcja o wielkich postaciach województwa kujawsko-pomorskiego. Zapraszamy na ten cykl spotkań z fantastycznymi naukowcami, wielkimi ludźmi, którzy rozsławili nas na całym świecie –mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.

Film o profesor Wilhelminie Iwanowskiej będzie można obejrzeć na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej w poniedziałek (8 marca) o godz. 16.00. Kolejne w ramach cyklu „Giganci Pomorza i Kujaw" poświęcone będą m.in Marianowi Rejewskiemu - matematykowi, kryptologowi, który złamał szyfr Enigmy oraz Henrykowi Arctowskiemu - geografowi i geologowi, badaczowi krajów polarnych. Wraz z filmami publikowane będą materiały edukacyjne.