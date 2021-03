Płonął zabytkowy holenderski wiatrak. Stoi w Nowym koło Świecia [wideo]

Do pożaru doszło dzisiaj (07.03.) w nocy. Spaliła się cała drewniana kopuła 150 - letniej budowli. Straty wstępnie wyceniono na milion złotych.







Wiatrak został wzniesiony w 1858 roku. Pożar na początku lat 70. XX wieku zniszczył głowicę, którą wymieniono na nową na początku lat 80. XX stulecia. Więcej informacji TUTAJ



Pożar wiatraka [wideo: OSP Wielki Komorsk]





Działania strażaków prowadzone były na wysokości 16 metrów. Paliła się drewniana kopuła zabytkowego obiektu. Po ugaszeniu najwyższej części obiektu, strażacy przystąpili do gaszenia wnętrza budynku. Akcja trwała ponad trzy godziny. Uczestniczyło w nich pięć jednostek straży pożarnej z Nowego, Świecia, Rychławy, Małego Komórska i Warlubia.Straty są ogromne. Z wiatraka zostały same mury. Wiatrak jest własnością prywatną. Od lat niszczeje. To miejsce jest często odwiedzane przez osoby bezdomne. Policyjne śledztwo wyjaśni, co było przyczyną pożaru. Nie można wykluczyć zaprószenia ognia.