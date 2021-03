Oczyszczenie chodników, ścieżek rowerowych i ulic - to pierwsze z zaplanowanych prac. Przegląd przejdą także place zabaw, siłownie zewnętrzne i skwery. Porządki rozpoczną się od Śródmieścia.

- Harmonogram zależy jednak od pogody - mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka bydgoskiego Urzędu Miasta. - W marcu i w kwietniu wymienimy piasek we wszystkich piaskownicach, a przy sprzyjających warunkach, tam, gdzie to będzie konieczne, sprzęt do zabawy i ćwiczeń będzie malowany.W mieście jest ponad 2 tysiące ławek, 50 placów zabaw, 32 siłownie zewnętrzne i 10 stref do streetworkoutu.A już teraz w Parku Kochanowskiego, na skwerze Krzysztofa Komedy oraz przy ul. Solskiego trwa oczyszczanie drzew z jemioły.