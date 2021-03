Plaża w Gródku wypięknieje. Stanie się miejscem aktywnej rekreacji [wideo]

Nad zalewem w Gródku koło Świecia planowana jest budowa ośrodka wypoczynkowego z prawdziwego zdarzenia. Będzie bezpieczna plaża, pole namiotowe, boisko, plac zabaw i sala konferencyjna.

To miejsce idealne na rodzinny wypoczynek: Wdecki Park Krajobrazowy, Bory Tucholskie, Zalew Gródecki...- Woda około 100 hektarów, szlak kajakowy: Tleń - Grzybek - Żur. To piękne, wspaniałe miejsce. Mamy pomnik Jana Pawła II, który tutaj spływał kajakiem. Projekt zakłada powstanie profesjonalnego placu zabaw, zestawu fitness, siłowni, boiska do siatkówki. Odnowimy budynek, będzie miejsce spotkań, będą toalety. Oczyścimy także plażę - cały brzeg, aż do przystani - zapowiada wójt gminy Drzycim, Marian Krywald.Na plaży będzie można zagrać w tenisa, w szachy, w chińczyka, a w razie upału schronić się w altanach.Projekt został zgłoszony do konkursu o unijne dofinansowanie. Wcześniej samorząd odkupił teren od prywatnego właściciela.