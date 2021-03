Przebudowa i rozbudowa w tempie ekspresowym. Nowoczesne przedszkole w Lnianie

Przebudowa i rozbudowa starego budynku trwała rok. W piątek nowoczesne przedszkole w Lnianie w powiecie świeckim zostało uroczyście otwarte.

W uroczystościach wzięli udział między minister Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów i wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.- Nie była to kwestia jakiejś obietnicy wyborczej, ale naszego zobowiązania, żeby jak najszybciej tę sprawę doprowadzić do końca i w tempie ekspresowym ukończyć ten budynek – mówił minister. - Bardzo się cieszę, że będziecie mogli państwo z niego korzystać - dodał wojewoda. - I że mogę obserwować rozwój takich miejscowości, jak jak ta. Chodziło nam o zrównoważony rozwój i ta strategia jest realizowana.- Realizację tego projektu uważam za świetny przykład współpracy władz samorządowych i rządowych. To pierwszy taki projekt, kiedy poczułam, że nie jesteśmy sami – mówiła wójt gminy Lniano Zofia Topolińska.Budowa przedszkola kosztowała 3 miliony złotych, z czego milion to wsparcie rządowe.