Nie bądź samotny w szpitalu. Akcja pomocy w kontakcie z rodziną

Osiem szpitali z Kujaw i Pomorza dołączyło dotychczas do programu „Bądź przy mnie”, który ma pomóc w kontakcie rodzin z pacjentami leżącymi w szpitalach. W całym kraju do akcji Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie przyłączyło się ponad 120 lecznic.

W ramach programu organizacja przekazuje chętnym szpitalom telefony komórkowe. Dzięki nim chorzy przede wszystkim z oddziałów covidowych mogą kontaktować się z bliskimi. W naszym regionie do programu „Bądź przy mnie” przystąpiły trzy placówki z Bydgoszczy (Szpital Uniwersytecki im. Jurasza, Szpital Uniwersytecki im. Biziela w Bydgoszczy oraz Wojewódzki Szpital Dziecięcy), dwie z Torunia (Wojewódzki Szpital Zespolony oraz Specjalistyczny Szpital Miejski), a także Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie i Nowy Szpital w Wąbrzeźnie.Szpitale cały czas mogą przyłączać się do programu. W ramach akcji organizacja nie tylko przekazuje telefony komórkowe do kontaktu chorych z bliskimi, ale także przeprowadza szkolenia dla medyków i szpitalnych kapelanów.