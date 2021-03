Trzy zestawy sprzętu komputerowego trafiły do szkolnych pielęgniarek w gminie Tuchola. To pierwsze takie urządzenia w ich gabinetach, wcześniej wszystkie dane gromadzone były w formie papierowej.

– Panie pielęgniarki, które obsługują dzieci w szkołach zgłosiły taką potrzebę, że z racji prowadzonej ewidencji dotyczącej pomiarów, badań, dobrze byłoby robić to elektronicznie. Zakupiliśmy trzy zestawy laptopów i drukarek, dwa do Tucholi i jeden do Raciąża – mówi burmistrz miasta Tadeusz Kowalski.Koszt sprzętu komputerowego to prawie 13 tys. złotych.