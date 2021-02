200-letni budynek w remoncie. Będzie służył mieszkańcom, ale trzeba poczekać

Przedłuża się remont 200-letniego budynku przy ulicy Rybackiej w Więcborku (powiat sępoleński). Wraz z początkiem tego roku miało tam rozpocząć działalność Centrum Aktywności Lokalnej. Niestety okazało się, że zabytkowy obiekt jest w gorszym stanie niż przypuszczano.

- Stan obiektu jest zdecydowanie gorszy, niż się spodziewaliśmy, dlatego podjęto dodatkowe prace, związane z bezpieczeństwem - mówi burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski. - Założenie jest takie, żeby do połowy kwietnia zakończyć wszystkie prace, dzięki którym będzie można użytkować budynek, natomiast otwarcie uzależnione będzie od sytuacji pandemicznej.Przed wojną obiekt przy ulicy Rybackiej należał do Ewangelickiego Stowarzyszenia Młodzieży Abstynenckiej. Po rozbudowie i modernizacji ma służyć aktywizacji społecznej mieszkańców Więcborka. Będą się w nim też odbywać zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat, objętych pomocą społeczną, które nie uczęszczają do przedszkola.Na inwestycję miasto dostało 2 mln dofinansowania z RPO. Całkowity koszt to 3 mln zł.