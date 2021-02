Platforma Obywatelska przedstawiła swoją „Receptę na kryzys”

Przewodniczący PO Borys Budka podczas prezentacji „Recepty na kryzys”. Zrzut ekranu z www.facebook.com/PlatformaObywatelska

5 proc. VAT dla poszkodowanych w pandemii branż, 10 tys. zł kwoty wolnej od podatku, odszkodowania dla firm, likwidacja tzw. podatku Belki, nowe przepisy obowiązujące dopiero od 1 stycznia, handel w niedziele - to niektóre z propozycji „Recepty na kryzys” przedstawionej w sobotę przez PO.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej zaprezentowali w sobotę "Receptę na kryzys" jako odpowiedź na rządowy Krajowy Plan Odbudowy, którego zarys przedstawili w piątek premier Mateusz Morawiecki i jego ministrowie. Imprezę PO zorganizowano w jednym z warszawskich studiów telewizyjnych, a liderzy partii zaprezentowali się dziennikarzom jedynie na ekranach.



Jak podkreślał w swym wystąpieniu przewodniczący PO Borys Budka, „Recepta na kryzys” to „kompleksowy program”, w jaki sposób pomóc polskiej gospodarce, ale przede wszystkim przedsiębiorcom, pracownikom i samorządom. - Wiemy doskonale, że po covidzie już nic nie będzie takie samo. Dzisiaj Polacy nie potrzebują wielkich wykresów, statystyk czy planów, które niczemu nie służą oprócz tego, żeby pochwalić się nieistniejącymi samochodami elektrycznymi, czy też mieszkaniami, które nigdy nie powstaną - mówił lider Platformy.



Według niego dzisiaj jesteśmy w czasach, które są zupełnie inne niż znamy do tej pory. - W 2020 roku na skutek COVID-u polska historia gospodarcza rozpoczyna się na nowo. I dzisiaj przed nami najważniejsze wyzwanie - w jaki sposób tak zaprojektować polską gospodarkę, żeby zawsze w jej centrum pozostał człowiek, by wszelkie działania państwa były nakierunkowane, by pomóc poszczególnym ludziom, dlatego, że to człowiek jest najważniejszy - zaznaczył szef PO.