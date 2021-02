Iwona Michałek przewodniczącą Konwencji Krajowej Porozumienia

Posłanka Iwona Michałek/fot. Archiwum

Podczas piątkowego posiedzenia zarządu Porozumienia Iwona Michałek została wybrana przewodniczącą Konwencji Krajowej partii - poinformował wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek. Jak dodał, powołano też czterech p.o. prezesów okręgów.

- Iwona Michałek została wybrana jednogłośnie przez zarząd krajowy Porozumienia. To druga najważniejsza osoba w partii, poprzednikiem na tej funkcji był Adam Bielan - powiedział Strzeżek.



Jak dodał, podczas piątkowego posiedzenia zarządu zostali powołani też pełniący obowiązki prezesów okręgów. W Łodzi Jakub Pietkiewicz, w Gdańsku Magdalena Sroka, w okręgu podwarszawskim - Jan Strzeżek oraz w Kielcach Renata Janik.



Nowa przewodnicząca chciałaby uaktywnić konwencję krajową, która jest zgromadzeniem członków partii, zwoływanym między kongresami.



W ostatnim czasie doszło do sporu w kwestii kierownictwa Porozumienia. Europoseł Adam Bielan uważa, że zarząd partii, rozszerzony w październiku 2020 r. na wniosek Jarosława Gowina został uzupełniony niezgodnie ze statutem i w związku z tym nie uznaje on decyzji podejmowanych przez ten zarząd. Ponadto - zdaniem Bielana - trzyletnia kadencja Gowina upłynęła w kwietniu 2018 r. Bielan uważa też, że od 4 lutego w wyniku decyzji sądu koleżeńskiego, jako przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia, przejął obowiązki prezesa partii.



5 lutego decyzją krajowego sądu koleżeńskiego - który nie jest uznawany przez część polityków partii - Bielan oraz poseł Kamil Bortniczuk zostali wykluczeni z Porozumienia, a powodem było wielokrotne łamanie statutu partii. Następnie ten sam sąd koleżeński zdecydował o wykluczeniu z Porozumienia kolejnych ośmiu członków, w tym trzech członków rządu: ministra-członka Rady Ministrów Michała Cieślaka, wiceministra aktywów państwowych Zbigniewa Gryglasa i wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jacka Żalka, którym wycofano rekomendacje.