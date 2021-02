Mieli razem robić biznes przez Internet. Zamknęli w mieszkaniu i dręczyli

Zarzut pozbawienia wolności człowieka ze szczególnym udręczeniem usłyszeli czterej mieszkańcy gminy Chełmża. Jak ustaliła toruńska policja - ofiara planowała robić interesy przez Internet z jednym z oprawców...

Mężczyzna zamieszkujący z powiecie puckim nawiązał znajomość z jednym z mieszkańców podtoruńskiej Chełmży. Mężczyźni korespondowali w sprawie interesów, jakie mogą zrobić w Internecie i wspólnie na tym zarobić. Znajomy z sieci zaprosił 21 – latka znad morza, do Chełmży. Ten zdecydował się przyjechać na spotkanie pociągiem. W minioną sobotę (20.02.) z dworca odebrał go gospodarz wraz ze znajomymi. Potem udali się do jego domu.Niestety, sytuacja z upływem czasu stała się dla gości z Pucka coraz mniej komfortowa. Mieszkanie 25 - latka z Chełmży odwiedzały kolejne osoby. Sprawcy zabrali pokrzywdzonemu laptopa i dwa telefony. Próbowali nakłonić go, aby zaciągnął pożyczki przez Internet. Kiedy ten nie chciał tego zrobić, próbowali go do tego zmusić siłą. Od 20 do 23 lutego uniemożliwiali mu opuszczenie chełmżyńskiego mieszkania. W końcu pokrzywdzonemu udało się zawiadomić o wszystkim policję.Kryminalni we wtorek i środę (23-24.02.) zatrzymali do tej sprawy pięciu mężczyzn. Czterech z nich usłyszało m.in. zarzuty pozbawienia wolności pokrzywdzonego ze szczególnym udręczeniem oraz dokonanego na jego osobie rozboju. Zatrzymani to 25,23,20 i 19- letni mieszkańcy gminy Chełmża. Za dokonane czyny może im grozić od 3 do 12 lat pozbawienia wolności.