Przed świętem Żołnierzy Wyklętych - porządki na ich toruńskich grobach [wideo]

Wolontariusze Muzeum Wojskowego w Toruniu, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i pasjonaci historii spotkali się dziś (26.02.) na Cmentarzu św. Jerzego w Toruniu. Na kilka dni przed Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych postanowili uporządkować groby bohaterów.

- Jesienią 2018 roku zainaugurowaliśmy akcję „Niezapomniani" - mówi Piotr Olecki z Fundacji Muzeum Historyczno - Wojskowe w Toruniu. - Akcja polega na tym, żeby zachować dla przyszłych generacji pamięć o poległych, zamęczonych, umarłych żołnierzach podziemia, harcerzach, żołnierzach Armii Krajowej, partyzantach. Osoby te pochowane są na wielu cmentarzach. W większości przypadków ich groby są nieoznakowane.Do roku 89, z przyczyn politycznych, rodziny bały się na pomnikach umieszczać napisy typu: „Armia Krajowa", „Narodowe Siły Zbrojne". Po tym roku zaczynają się pojawiać te napisy, ale niestety, spotykamy się też z takimi sytuacjami, że rodziny wymieniając nagrobki likwidują nawet te stare napisy, gdzie jednak ktoś, kiedyś przemycił hasło, na przykład: „chirurg spod Monte Casino". Nieraz administracje cmentarzy likwidują groby z tej racji, że nikt się już nimi nie interesuje, i nikt nie opłaca tych mogił. I tu też staramy się ingerować (...). Co do porządkowania grobów, młodzieży nie trzeba namawiać do tego typu działań (...).Muzeum Historyczno - Wojskowe oraz Centrum Szkolenia WOT w Toruniu planują też wspólne akcje na innych cmentarzach.