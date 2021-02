Kto chce się pocałować pod jemiołą w Bydgoszczy, musi się spieszyć [wideo]

Za oknami Polskiego Radia PiK, na skwerze Krzysztofa Komedy, rozpoczęły się prace pielęgnacyjne drzew. Usunięta zostanie jemioła, atakująca osłabione drzewa. Jest to część z zalecanych zabiegów, które miasto sukcesywnie wykonuje w ramach pielęgnacji terenów zielonych w Bydgoszczy i walki z tym pasożytem.

Zabiegi polegają na oczyszczeniu drzew z jemioły w Parku Jana Kochanowskiego, na skwerze Krzysztofa Komedy oraz przy ul. Solskiego w Bydgoszczy. W tych miejscach porażone pasożytem są 23 klony, 5 głogów i wierzba. Cięcia będą wykonywane także na między ul. Solskiego i Gackowskiego. Porażone jemiołą w tym miejscu są 2 grochodrzewy.Usunięcie pasożyta ma na celu poprawę kondycji roślin oraz przyczyni się do ograniczenia strefy porażenia innych drzew. Nasilająca się w ostatnich latach obecność jemioły na drzewach związana jest z problemem zmiany klimatu.W zależności od rozmiaru porażenia drzewa, stosowane są różne warianty jej usuwania, jednak jest to proces dość żmudny, ponieważ nasiona tego pasożyta przenoszone są na przykład na nogach ptaków. Mocno rozwinięta jemioła pobiera tyle składników mineralnych, że jest w stanie doprowadzić dane drzewo do obeschnięcia.Tereny zieleni miejskiej podlegają regularnym zabiegom pielęgnacyjnym, które są niezbędne do ich prawidłowego wzrostu. Do tych zabiegów należą, poza usuwaniem jemioły, również cięcia w koronach drzew. W zeszłym roku takie prace prowadzone były na Kapuściskach i przy ul. Stromej na Szwederowie. Prace objęły ok. 60 drzew, głównie klonów zwyczajnych.Utrudnienia związane z pracami pielęgnacyjnymi potrwają do końca lutego. Ze względu na szeroki zakres prac na wysokościach konieczne jest wydzielenie specjalnej strefy, która będzie niedostępna dla mieszkańców. Ograniczenia konieczne są aby ograniczyć zagrożenie dla spacerowiczów.