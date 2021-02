Uhonorowani za postawę i zasługi. Uroczystość w Urzędzie Wojewódzkim

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia wysokich odznaczeń państwowych: Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyży Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski, Medali za Ofiarność i Odwagę oraz Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczyli sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Minister Błażej Spychalski oraz wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. W uroczystości uczestniczył również Zbigniew Ostrowski - wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich uhonorowani zostali (pośmiertnie) Maria i Leonard Broczkowie. Ordery odebrał syn.Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski uhonorowani zostali:Medalami za Ofiarność i Odwagę za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego uhonorowani zostali Jolanta Piszczatowska oraz Piotr Majewski.Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymali: Bogusława Pasieka-Butkiewicz, Michał Butkiewicz, Maria Poleszczuk oraz Eugeniusz Siemaszko.Po wręczeniu odznaczeń głos zabrał sekretarz stanu w Kancelarii PrezydentaRzeczypospolitej Polskiej minister Błażej Spychalski:- W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzeja Dudy gratuluję i dziękuję. Gratuluję tych wysokich państwowych odznaczeń, które są dowodem na to, jak ważna i jak zauważalna jest Państwa praca, poświęcenie i zaangażowanie w różne sprawy, które mają charakter spraw państwowych. Dziękuję za to, że jesteście Państwo zaangażowani w te sprawy. Z całą pewnością są to sprawy, które są ważne dla interesu Rzeczypospolitej. Za to, w imieniu Prezydenta, z całego serca dziękuję - mówił.- Wręczyliśmy dzisiaj dwa bardzo wysokie odznaczenia państwowe Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski, ale trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że czyny, których Państwo dokonali, zasługują na najwyższy szacunek. Nie jest oczywiście przypadkiem, że Państwo zostali także uhonorowani przez Instytut Yad Vashem medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. W czasach najgorszej zawieruchy ukrywanie osób pochodzenia żydowskiego przed niemieckim okupantem było wyrazem największego poświęcenia. Wszyscy wiedzieli czym to się może skończyć. Jedynie w okupowanej Polsce takie czyny kończyły się zawsze bezwzględną śmiercią. Dlatego osoby, które takich czynów dokonywały zasługują na najwyższy szacunek i uznanie. Raz jeszcze w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogromnie dziękuję - dodał minister Spychalski.Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz nawiązał do miejsca uroczystości - Sali Konferencyjnej im. Bydgoskiego Marca 1981 i wydarzeń historycznych, które z tym miejscem są związane.- Wręczenie tych odznaczeń właśnie w tym miejscu jest nie bez znaczenia - powiedział przedstawiciel rządu w województwie.- Chciałbym serdecznie podziękować i pogratulować Państwu tych odznaczeń. Każde z nich ma ogromną wagę i ogromne znaczenie. Dziękuję Państwu za tę służbę i poświęcenie. Cieszę się, że w tym trudnym czasie pandemii mogliśmy te odznaczenia Państwu wręczyć - dodał Mikołaj Bogdanowicz.Wojewoda poświęcił także kilka zdań nieobecnemu na uroczystości, ze względów zdrowotnych, żołnierzowi Wyklętemu ps. "Bill", współtwórcy Polskiej Organizacji Młodzieżowej Armii Krajowej Eugeniuszowi Siemaszko.Na zakończenie głos zabrał wicemarszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski.- To nie są górnolotne słowa. Dzisiaj majestat Rzeczypospolitej dostrzegł Wasze zaangażowanie, zasługi, odwagę i dostrzegł, że trzeba takie czyny wynagradzać. Czynicie ogromne dobro na rzecz naszego regionu i naszego państwa. Cieszę się, że to nie pozostaje bez echa, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, przy współpracy z wojewodą, takie czyny dostrzega i wynagradza. Także my, w swojej codziennej pracy, chcemy zauważać ludzi, których należy, których trzeba po prostu dostrzec - mówił Zbigniew Ostrowski.Marszałek przypomniał także historię Jolanty Piszczatowskiej i Piotra Majewskiego, którzy wspólnie podjęli akcję ratowania rolnika, porażonego prądem w Grabówcu w powiecie brodnickim. Poszkodowanego niestety nie udało się uratować, a sami ratujący również odnieśli poważne urazy.