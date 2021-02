1 procent dla toruńskich organizacji - zachęca prezydent Michał Zaleski

Prezydent Torunia zaapelował do mieszkańców o przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Michał Zaleski zachęcał szczególnie do wsparcia toruńskich organizacji.

- Mają one bardzo ciekawe zakresy działalności, projekty i pomysły. Działają we wszystkich sferach - wspierają osoby niepełnosprawne i działają w sprawach dotyczących czasu wolnego, sportu, rekreacji, kultury, pomocy dla najsłabszych, także ekonomicznie, mieszkanek i mieszkańców. Zwróćmy więc uwagę na propozycje toruńskich organizacji pozarządowych. 1 proc., który niczego nam nie zabierze, a dużo da i pomoże organizacjom pozarządowym w szczytnym celu, które one realizują - apelował prezydent Toruniu Michał Zaleski.