Strzelał w szkole w Brześciu Kujawskim. Początek procesu Marka N.

W Sądzie Okręgowym we Włocławku rozpoczął się proces mężczyzny, który w maju 2019 roku strzelał w Szkole Podstawowej w Brześciu Kujawskim. Grozi mu dożywocie.

Marek N. planował zamach terrorystyczny, strzelał do uciekających uczniów, a przez okna wrzucił materiały wybuchowe - wynika z ustaleń Prokuratury Krajowej.Do tych tragicznych zdarzeń doszło 27 maja 2019 roku. 19-letni wówczas Marek N. przyjechał do szkoły - do której wcześniej sam uczęszczał - na rowerze, uzbrojony w rewolwer, ładunki wybuchowe oraz noże.Prokuratora zarzuciła mężczyźnie sprowadzenie zdarzenia mającego postać eksplozji przy użyciu uprzednio skonstruowanych przez niego urządzeń wybuchowych - w celu pozbawienia życia 17 uczniów oraz nauczyciela. Zarzuty dotyczą także usiłowania zabójstwa dwóch osób poprzez oddanie do nich strzałów z rewolweru. Obrażeń ciała zagrażających życiu doznały uczennica oraz pracownica szkoły.Markow N. grozi kara dożywotniego więzienia. Obrona zapowiada, że będzie wnioskować o uznanie go niepoczytalnym, oskarżony był bowiem leczony psychiatrycznie.