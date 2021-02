Bez nocnych monopolowych, bez plastiku i bez iglaków! Taki będzie ten „park"

Stylowe szyldy, brak nocnych sklepów monopolowych, a co za tym idzie, porzuconych butelek, dofinansowanie do wymiany plastikowych okien i drzwi na...drewniane - takie między innymi mają obowiązywać zasady na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto, o którym dyskutowali dziś (24.02.) bydgoscy radni.

Plan utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto radni przekażą do zaopiniowania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. Poza estetyką budynków i doborem branż na wskazanym terenie, podczas sesji bydgoskiej Rady Miasta dyskutowano także na temat...iglaków, które w kulturowym parku nie powinny być sadzone. Dlaczego? Mówiła o tym szefowa Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Anna Rembowicz - Dziekciowska.- Iglaki mają tę właściwość, że w lecie wyglądają mniej estetycznie, drewnieją i nie oddają tego klimatu. Być może stanowią pewnego rodzaju przesłonę, ale nie zawsze jest ona estetyczna, natomiast faktem jest, że żywe kwiaty, żywa roślinność dają zupełnie inny klimat, i to państwo na pewno możecie zauważyć chodząc latem, i obserwując, jak te nasze ogródki wyposażone w kwiaty żywe, wyglądają.Jeden z radnych PIS zaproponował, by usunąć niepasującą do otoczenia stację benzynową na Placu Kościeleckich. Prezydent pytał o to firmę, jednak ta nie zgodziła się na likwidację obiektu.Więcej w materiale Moniki Siwak.